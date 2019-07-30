30.07.2019 | 09:15

В самом сердце исторического центра Пензы, на участке вдоль набережной Суры, возводится элитный жилой комплекс под названием «Квартал 55».

Название это неслучайно: когда-то квартал, ограниченный современными улицами Кирова, Горького, Урицкого и Славы, носил 55-й номер. Сегодня эта территория застраивается необычными для Пензы домами.

При выборе квартиры в новостройках огромную роль играет инфраструктура. «Квартал 55» - совершенно необычная застройка. С одной стороны, она находится в самом центре города. До знаковых мест, излюбленных горожанами, рукой подать. Буквально в двух шагах находятся реконструированная набережная Суры, символ Пензы - стела «Росток», площадь имени Ленина с монументальным зданием правительства, а также подвесной мост - излюбленное место прогулок пензенцев над речной гладью.

Здесь же проходят основные транспортные артерии города. Можно отправиться в любой микрорайон: Ахуны, Арбеково, Терновку или на Север, - и до каждого можно быстро добраться как на личном, так и на общественном транспорте.

Еще одна немаловажная деталь - отсутствие негативных явлений, присущих центральной части многих городов. В «Квартале 55» легко дышится из-за соседства с Сурой, во внутреннем дворе нет активного движения машин благодаря подземной парковке, а детская площадка с самыми современными и безопасными элементами станет любимым местом игр малышей.

Выход во двор необыкновенно удобен благодаря тому, что в каждой жилой секции имеется отдельный выход на улицу и собственная система лестниц и лифтов. Кроме того, двор с трех сторон окружает закрытая галерея, по которой можно от главного входа попасть в любой из холлов. Что касается внешней стороны, то для каждой жилой секции также предусмотрен отдельный выход на улицу.

Особенность застройки заключается в том, что в большинстве квартир есть окна, выходящие на Суру.

Проектом предусмотрены просторные, детально спланированные 2-, 3- и 5-комнатные квaртиры. Срок сдачи домов - IV квартал 2021 года.

Офис продаж «Квартала 55» расположен по адресу: г. Пенза, ул. Максима Горького/Урицкого, тел. +7 (8412) 76-33-00. Узнать больше о комплексе можно на сайте kvartal55.com.

Проектные декларации на сайте kvartal55.com. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ИСК «Альянс». Пенза, ул. Кулакова, дом 7.