Как прогнать осу, залетевшую в дом?

Вопрос от интернет-пользователя
В дом периодически залетают осы, становится очень страшно. Как заставить их покинуть помещение и при этом не быть ужаленным?
Ответ специалиста
Если оса залетела в ваш дом, есть несколько способов ее прогнать. Важно действовать осторожно:
- не поднимайте панику - осам не нравятся резкие движения, они могут отреагировать на них агрессивно. Постарайтесь сохранять спокойствие;
- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк. Оса может сама выбраться наружу;
- если уже ночь, а оса находится в помещении, попробуйте привлечь ее к свету. Включите фонарик около открытого окна;
- также можно использовать запахи, например, смешать воду с уксусом или налить в стакан фруктовый сок и поставить на подоконник;
- если оса никак не хочет покидать дом, используйте бумагу и стакан (или банку): накройте насекомое емкостью, снизу просуньте лист, а затем аккуратно выпустите ее на улицу, избегая прямого контакта.
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