Сетевое издание|18+|Четверг|24 апр 2025|20:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Как прогнать осу, залетевшую в дом?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

В дом периодически залетают осы, становится очень страшно. Как заставить их покинуть помещение и при этом не быть ужаленным?

Ответ специалиста

Если оса залетела в ваш дом, есть несколько способов ее прогнать. Важно действовать осторожно:

- не поднимайте панику - осам не нравятся резкие движения, они могут отреагировать на них агрессивно. Постарайтесь сохранять спокойствие;

- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк. Оса может сама выбраться наружу;

- если уже ночь, а оса находится в помещении, попробуйте привлечь ее к свету. Включите фонарик около открытого окна;

- также можно использовать запахи, например, смешать воду с уксусом или налить в стакан фруктовый сок и поставить на подоконник;

- если оса никак не хочет покидать дом, используйте бумагу и стакан (или банку): накройте насекомое емкостью, снизу просуньте лист, а затем аккуратно выпустите ее на улицу, избегая прямого контакта.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте