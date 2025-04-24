Как прогнать осу, залетевшую в дом?

24.04.2025 | 14:22

Вопрос от интернет-пользователя

В дом периодически залетают осы, становится очень страшно. Как заставить их покинуть помещение и при этом не быть ужаленным?

Ответ специалиста

Если оса залетела в ваш дом, есть несколько способов ее прогнать. Важно действовать осторожно:

- не поднимайте панику - осам не нравятся резкие движения, они могут отреагировать на них агрессивно. Постарайтесь сохранять спокойствие;

- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк. Оса может сама выбраться наружу;

- если уже ночь, а оса находится в помещении, попробуйте привлечь ее к свету. Включите фонарик около открытого окна;

- также можно использовать запахи, например, смешать воду с уксусом или налить в стакан фруктовый сок и поставить на подоконник;

- если оса никак не хочет покидать дом, используйте бумагу и стакан (или банку): накройте насекомое емкостью, снизу просуньте лист, а затем аккуратно выпустите ее на улицу, избегая прямого контакта.