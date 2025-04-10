Как можно погладить одежду без утюга?

10.04.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сломался утюг, купить новый пока не могу. Как погладить одежду без него?

Ответ специалиста

Справиться со складками на одежде можно несколькими способами:

- пар увлажнит ткань, она смягчится и разгладится. Можно повесить одежду в ванной и включить горячий душ;

- направьте поток воздуха из фена на смятые участки, держа его на расстоянии 15-20 см;

- положите вещь на ровную поверхность и накройте чистым влажным полотенцем. Делайте разглаживающие движения руками несколько минут, а затем просушите одежду на вешалке;

- поставьте стопку толстых книг или еще что-нибудь тяжелое на проблемные места и подождите несколько часов.

Чтобы вещи меньше мялись после стирки, важно не забывать их вовремя доставать из машинки и сушить только в расправленном виде.