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Ликбез

Как можно погладить одежду без утюга?

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Вопрос от интернет-пользователя

Сломался утюг, купить новый пока не могу. Как погладить одежду без него?

Ответ специалиста

Справиться со складками на одежде можно несколькими способами:

- пар увлажнит ткань, она смягчится и разгладится. Можно повесить одежду в ванной и включить горячий душ;

- направьте поток воздуха из фена на смятые участки, держа его на расстоянии 15-20 см;

- положите вещь на ровную поверхность и накройте чистым влажным полотенцем. Делайте разглаживающие движения руками несколько минут, а затем просушите одежду на вешалке;

- поставьте стопку толстых книг или еще что-нибудь тяжелое на проблемные места и подождите несколько часов.

Чтобы вещи меньше мялись после стирки, важно не забывать их вовремя доставать из машинки и сушить только в расправленном виде.

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