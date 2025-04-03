Нужно ли мыть бананы перед тем, как есть?

03.04.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У нас с коллегами возник спор, нужно ли мыть бананы. Я всегда это делаю, а они нет, говорят, что не собираются есть кожуру и поэтому все бессмысленно. Кто из нас прав?

Ответ специалиста

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют мыть любые фрукты и овощи, даже те, которые выглядят чистыми и имеют плотную, несъедобную оболочку.

На поверхности бананов могут находиться бактерии. Когда человек снимает кожуру, он рискует перенести их на мякоть, и тогда микробы попадут в организм.

Кроме того, фрукты перед продажей хранят на складах. Нельзя знать наверняка, с чем за это время они успевают соприкоснуться и какой подвергаются химической обработке.

Мыть бананы нужно прямо перед употреблением, под проточной водой.

«Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий и снизит риск различных заболеваний», - рассказали специалисты.