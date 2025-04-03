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Ликбез

Как убрать пятно от утюга с одежды?

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Вопрос от интернет-пользователя

Оставил на футболке пятно от утюга, как его убрать?

Ответ специалиста

Убрать пятно от утюга с одежды непросто, но существует несколько методов, которые могут помочь.

Первое, что следует сделать - как можно быстрее поместить ткань под струю холодной воды, чтобы грязь не въелась окончательно.

Далее нужно смешать белый уксус и воду в пропорции 1:2, смочить раствором пятно, подождать около 15 минут, а затем смыть.

Также исправить ситуацию способна перекись водорода 3%. Нанесите ее на загрязненный участок, оставьте на 5 минут, а после аккуратно застирайте вещь вручную.

Перед использованием любого средства протестируйте его на незаметном кусочке ткани, чтобы убедиться, что оно не повредит материал.

После всех манипуляций постирайте одежду согласно указанным на ярлыке рекомендациям.

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