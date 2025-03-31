Почему не следует мыть сырое мясо?

31.03.2025 | 15:09

Вопрос от интернет-пользователя

Всегда мыла сырое мясо, чтобы убрать всякую слизь и тому подобное. Но недавно подруга сказала, что этого вообще нельзя делать, что это опасно для здоровья, и надо сразу начинать готовить прямо так. Кто из нас прав?

Ответ специалиста

Мыть сырое мясо перед приготовлением действительно не рекомендуется. Это связано с риском разноса бактерий - с брызгами воды они могут попасть на другие предметы и продукты на кухне, тогда начнется перекрестное загрязнение.

Термической обработки достаточно, чтобы избавиться от бактерий, и когда блюдо приготовится, оно станет безопасным.

Удалить загрязнения с поверхности мяса можно бумажным полотенцем, которое затем нужно аккуратно положить в пакет и выбросить.

Чтобы не столкнуться с пищевым отравлением, соблюдайте правила гигиены, используйте только чистые рабочие поверхности и инструменты. Храните сырое мясо подальше от других продуктов, а после обращения с ним всегда тщательно мойте руки. Если у вас нет отдельной доски для резки, ее стоит приобрести.