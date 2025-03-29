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Ликбез

Как на самом деле правильно чистить зубы?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как правильно чистить зубы, сколько раз в день и какие делать движения?

Ответ специалиста

Техника чистки важна для поддержания здоровья зубов и десен. Стоматологи рекомендуют соблюдать основные правила.

Так, перед началом процедуры следует использовать зубную нить - нужно убрать остатки пищи. Действуйте при этом аккуратно, не торопитесь и не допускайте резких движений.

Далее почистите язык, а затем прополощите рот.

Только после этого наступит очередь пасты (она должна содержать фтор - он оберегает зубы от разрушения).

Держите щетку под углом 45 градусов, начинайте с внешней стороны, двигаясь от десен к краям зубов, затем переходите к внутренней. Жевательные поверхности чистите круговыми движениями.

Тщательно полоскать рот потом не обязательно - достаточно сплюнуть пасту, оставив часть ее на зубах (так они будут дольше защищены).

Процедура должна длиться 2-3 минуты. Повторять ее нужно дважды в день - утром и вечером.

Источник фото - pxhere.com.

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