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Ликбез

Как без точильного камня сделать нож острее?

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Вопрос от интернет-пользователя

Затупился кухонный нож, а камня специального нет. Чем можно заменить?

Ответ специалиста

Если у вас нет точильного камня, вы можете использовать подручные предметы. Для этого подойдут:

- керамическая кружка. Переверните ее вверх дном и водите лезвием по шершавому ребру, соблюдая угол примерно 20 градусов. Достаточно сделать по 10 движений от рукоятки к кончику с каждой стороны. Если кружки нет, подойдет любая другая керамическая посуда;

- металлическая пилочка. Она также способна исправить ситуацию, но лишь на время. Аккуратно водите по лезвию, следуя углу заточки;

- кожа. Если у вас есть ненужный кусочек, например на старом ремне, вы сможете отполировать лезвие и исправить мелкие недостатки, из-за чего острота на короткий срок вернется;

- стекло. Подойдет дно стеклянной банки, а также края осколков. Водить ножом следует как по керамике;

- плоский камень или кирпич. Перед процедурой гладкую поверхность нужно смочить водой, а далее делать все то же самое, как при обычной заточке.

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