Что такое приоритет и как появилось слово?

26.02.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Когда планируем жизнь, нам советуют определить главный приоритет. Что это такое и как правильно написать слово?

Правильно - прИОрИтет, с постановкой ударения на Е в последнем слоге.

Родилось слово в латыни от прилагательного prior, что значит «первый в ряду других». Буквально «приоритет» значит «первенство», причем в любой области - в науке, в спорте, в открытии или изобретении.

Гласную О можно проверить, если знать историю слова, наименованием российской марки «Приора». Автомобиль с таким названием, вероятно, претендует на то, чтобы быть первым по своим качествам среди других.

Говорить «главный приоритет» или «важный приоритет» не стоит - это речевая ошибка. Значение слова уже содержит указание на важность и значимость - первенство. Первый, где бы и в чем бы то ни было, значит «самый главный».

Поэтому определить приоритет - означает выбрать самое важное, главное, значимое, к чему стоит обратиться в первую очередь.

Хорошо, когда в приоритете грамотная речь - она залог успешного общения. Будем говорить грамотно!