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Ликбез

Что значит выражение «сим-сим, откройся»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Задумались над трудной задачей - никак не решается; восклицаем: «Сим-сим, откройся!» Что это значит и что такое сим-сим?

Те, кто знает восточную сказку про Али-Бабу и сорок разбойников, без труда вспомнят: чтобы попасть в пещеру, где хранились сокровища, нужно было произнести волшебную фразу «сим-сим, откройся».

Это заклинание отворяло вход в пещеру, а сегодня в шутку его используют, когда ищут ключ к трудной задаче.

Что же такое сим-сим? Это арабское название травянистого растения, масличной культуры. Оно известно как кунжут; это персидское слово. Мелкие зернышки белого цвета с пряным вкусом - широко распространенная приправа. И кунжут, и кунжутное масло с древних времен использовали на Востоке не только в кулинарии, но и в медицине.

А в европейских странах сим-сим, или кунжут, назвали «сезам». Поэтому второй вариант магической фразы - «сезам, откройся» - появился во французском переводе арабской сказки. Да и официальное имя растения в ботанических справочниках - латинское Sesamum indicum (кунжут индийский).

Так культура народов отражается в языке. Будем говорить грамотно!

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