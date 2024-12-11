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Ликбез

Кто такой однокашник и как появилось слово?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то рассказывает: «Встретил своего однокашника». О ком это?

Слово звучит сегодня нечасто и, хотя появилось сравнительно недавно (лет сто назад), успело устареть, поэтому не всем понятно его значение.

Однокашник, как объясняют словари, это «товарищ по воспитанию, учению, соученик» - и одноклассник, и однокурсник, и одногруппник. Но в этих словах понятна принадлежность к классу, курсу или группе.

Разберемся, откуда в однокашнике «каша». Буквально здесь имеется в виду не человек, который питается только кашей, а тот, с кем одну кашу когда-то разделили. Понимание слова обобщенное: не блюдо из крупы, а любая еда, совместная трапеза во время работы или учебы.

Получается, однокашник - тот, с кем ели когда-то за одним столом или, в широком смысле, вместе учились и/или воспитывались: с детского сада до университета.

Так что традиционные ежегодные встречи выпускников вуза или школы - это встречи однокашников.

Понимать значения слов - значит, говорить грамотно!

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