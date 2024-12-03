Что такое наследственный договор и как его оформить?

03.12.2024 | 14:04

Вопрос от интернет-пользователя

Отец сказал, что вместо завещания оформит наследственный договор, чтобы все по-честному разделить между членами семьи. Что это за документ и как он составляется?

Ответ специалиста

Наследственный договор - это документ, в котором прописано, что получит наследник после смерти наследодателя и какие действия он должен для этого выполнить, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Например, ухаживать за наследодателем или выплачивать ему фиксированную сумму», - пояснили специалисты.

Документ имеет особенности:

- это многосторонняя сделка, поэтому человек должен прийти к нотариусу с потенциальными наследниками;

- условия должны обговариваться между сторонами;

- наследодатель и наследник вправе отказаться от договора;

- в пользу других людей отказаться от наследства по договору нельзя;

- он не исключает прав на обязательную долю.