Как законно расширить парковку во дворе?

02.11.2024 | 14:10

Вопрос от интернет-пользователя

Стало не хватать асфальтированных мест для машин во дворе. Как законно расширить парковку?

Ответ специалиста

Прежде чем приступить к расширению парковки, нужно проверить участок в Едином государственном реестре, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». Важно узнать, относится ли он к придомовой территории.

Если все хорошо, можно приступать к переговорам с соседями. Внесите вопрос о парковке на общем собрании. Идею должны поддержать 2/3 жильцов. Голосовать можно как на месте, так и заочно. Главное - зафиксировать все в протоколе собрания, этим занимается секретарь.

«Если все в порядке, пора готовить проект парковки. Можно делать его самостоятельно или заказать у фирм, которые выполнят задачу профессионально. Их легко найти по запросу в интернете. Обращаться к подрядчикам можно и через управляющую компанию.

В проекте нужно учесть санитарные и противопожарные нормы, продумать план движения, разметки, определить тип покрытия, не забыть о местах для людей с инвалидностью», - объяснили эксперты.

Далее проект нужно согласовать с местными органами власти, градостроения и архитектуры, Госавтоинспекцией. Обычно это занимает до 30 дней.

Если проект одобрят, можно начинать строительство.