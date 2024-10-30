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Как появилось и что означает слово «погожий»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Зимой редко выдастся погожий денек. Погожий - это какой?

Погожий - значит хороший, благоприятный в отношении погоды день. Вспоминаются слова известной песни: «У природы нет плохой погоды». Удивительно, но, если обратиться к истории слова, это действительно так.

«Погожий» - от слова «погода», сегодня его понимают как любое (и хорошее, и не очень) состояние природы. А когда слово родилось, оно означало только хорошее - солнечное, теплое время.

Редко кто задумается и увидит связь не только между «погодой» и «непогодой», но и «выгодой», «невзгодой» и, например, «угодьем» и даже «негодяем». Все эти слова близкородственные и восходят к древнему глаголу «годити», что значило «удовлетворять, подходить».

Сегодня говорят «годится», подразумевая «подходит». А «негодный» - «не подходит», как, например, «негодяй»: так первоначально называли молодых мужчин, которые не подходят для службы в армии.

Слово «год» означало не просто период в 365 дней, а хорошее время, которое подходит для того, чтобы пахать и сеять. Для этого и нужно, чтобы установилась погода и дни стояли подходящие - погожие.

Будем говорить грамотно!

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