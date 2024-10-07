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Ликбез

Что означает выражение «закусить удила»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Ну, закусил удила», - говорят о некоторых. Интересно, что это значит?

Устойчивое выражение «закусить удила» родилось из жизненных наблюдений. Удила - это приспособление конской упряжи: два металлических стержня прикреплены к поводьям и вставлены в рот лошади.

Удила используют, чтобы управлять животным. Дергая за один конец, заставляют поворачивать налево или направо, за два конца - остановиться.

Если лошадь чем-то напугана, она в возбуждении закусывает удила, перестает их чувствовать и становится неуправляемой. Несется вскачь, не разбирая дороги.

Так и человек в какой-то напряженной ситуации бывает настолько возбужден, что неспособен реально оценить ситуацию, не воспринимает советы и перестает управлять собой - как та самая лошадь, закусившая удила. Поэтому, когда кто-то начинает действовать, не считаясь с обстоятельствами и здравым смыслом, упрямится или идет напролом, пусть даже себе во вред, о нем тоже говорят: закусил удила.

Будем говорить грамотно и выразительно!

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