Почему завтрак, обед и ужин так называются?

25.09.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Правила разумного питания известны с древности: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Интересно, почему завтрак так называется - его нужно съесть завтра?

Принимать пищу три раза в день кажется обычным делом. Между тем не каждое из названий этих трапез связано с временем суток.

С «завтраком» более-менее понятно. Слово отражает смысл: в нем был корень «-утро-», получается, завтрак - то, что нужно съесть не завтра, а за утро. Два гласных звука подряд произносить неудобно, вот и превратился гласный [у] в согласный [в], а «заутрок» стал «завтраком».

Слово «обед» прямо указывает на еду: если вслушаться-всмотреться, обнаружится древний корень «-ед-». Правда, раньше обедом называли не саму трапезу, а время «вокруг» (до и после) еды.

С «ужином» еще сложнее. Когда-то слово обозначало то, что сегодня назвали бы полдником. Потому что «ужин» - от древнерусского «оугъ», т. е. «юг, полдень». В то время, когда в полдень солнце на юге, и ужинали.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!