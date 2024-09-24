Как получить свидетельство пенсионера?

Вопрос от интернет-пользователя
Где можно получить свидетельство пенсионера и какие документы для этого нужны?
Ответ специалиста
Свидетельство пенсионера можно получить в клиентской службе областного отделения Соцфонда России, рассказали специалисты СФР.
Документ, подтверждающий статус, выдают в день обращения.
«За свидетельством может обратиться и законный представитель пенсионера - с доверенностью, подтверждающей его полномочия. Ранее выданные свидетельства пенсионера или бумажные справки обменивать на свидетельство нового образца не нужно», - объяснили эксперты.
Для оформления понадобится паспорт.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀