Когда могут отказать в проставлении апостиля?

Вопрос от интернет-пользователя
В каких случаях человеку могут отказать в проставлении апостиля?
Ответ специалиста
Причины, по которым в апостиле могут отказать, перечислили эксперты портала госуслуг.
Штамп не поставят, если на документе не указаны обязательные реквизиты, даже один из них.
Откажут в апостиле, если должностное лицо подписало документ, не имея на то полномочий, или подпись (или оттиск) не соответствует имеющимся образцам.
Есть и другие причины для отказа.
«Документ нельзя вывозить за границу; он предназначен для представления в стране, которая заключила с Россией договор о правовой помощи, отменяющий требования об апостиле», - отметили специалисты.
Отказ можно обжаловать.