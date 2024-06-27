Когда могут отказать в проставлении апостиля?

27.06.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

В каких случаях человеку могут отказать в проставлении апостиля?

Ответ специалиста

Причины, по которым в апостиле могут отказать, перечислили эксперты портала госуслуг.

Штамп не поставят, если на документе не указаны обязательные реквизиты, даже один из них.

Откажут в апостиле, если должностное лицо подписало документ, не имея на то полномочий, или подпись (или оттиск) не соответствует имеющимся образцам.

Есть и другие причины для отказа.

«Документ нельзя вывозить за границу; он предназначен для представления в стране, которая заключила с Россией договор о правовой помощи, отменяющий требования об апостиле», - отметили специалисты.

Отказ можно обжаловать.