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Ликбез

Когда могут отказать в проставлении апостиля?

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Вопрос от интернет-пользователя

В каких случаях человеку могут отказать в проставлении апостиля?

Ответ специалиста

Причины, по которым в апостиле могут отказать, перечислили эксперты портала госуслуг.

Штамп не поставят, если на документе не указаны обязательные реквизиты, даже один из них.

Откажут в апостиле, если должностное лицо подписало документ, не имея на то полномочий, или подпись (или оттиск) не соответствует имеющимся образцам.

Есть и другие причины для отказа.

«Документ нельзя вывозить за границу; он предназначен для представления в стране, которая заключила с Россией договор о правовой помощи, отменяющий требования об апостиле», - отметили специалисты.

Отказ можно обжаловать.

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