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Ликбез

Как получить помощь соцработника?

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Вопрос от интернет-пользователя

Бабушке нужен соцработник. Она может самостоятельно себя обслуживать, но ходить в магазин или по каким-то делам не в состоянии, а я постоянно на работе. Что делать?

Ответ специалиста

Чтобы получить помощь соцработника, нужно обратиться в центр соцобслуживания и написать заявление, рассказывают эксперты портала «Объясняем.рф».

«Потребуются документы, подтверждающие личность, место жительства, состав семьи, доходы, инвалидность (при наличии) и состояние здоровья», - отметили специалисты.

Социальные работники оказывают разнообразные услуги: психологическая поддержка, помощь с приемом пищи, гигиеническими процедурами, с покупкой продуктов и других вещей, оплатой ЖКУ и так далее.

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