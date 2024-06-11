Как получить помощь соцработника?

Вопрос от интернет-пользователя
Бабушке нужен соцработник. Она может самостоятельно себя обслуживать, но ходить в магазин или по каким-то делам не в состоянии, а я постоянно на работе. Что делать?
Ответ специалиста
Чтобы получить помощь соцработника, нужно обратиться в центр соцобслуживания и написать заявление, рассказывают эксперты портала «Объясняем.рф».
«Потребуются документы, подтверждающие личность, место жительства, состав семьи, доходы, инвалидность (при наличии) и состояние здоровья», - отметили специалисты.
Социальные работники оказывают разнообразные услуги: психологическая поддержка, помощь с приемом пищи, гигиеническими процедурами, с покупкой продуктов и других вещей, оплатой ЖКУ и так далее.