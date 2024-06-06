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Ликбез

Как проверить нотариальные документы по QR-коду?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как проверить, что доверенность не поддельная, а заверена настоящим нотариусом?

Ответ специалиста

Понять, поддельный перед вами документ или нет, можно, отсканировав QR-кoд, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Его ставят на нотариальных доверенностях, завещаниях, алиментных соглашениях, согласиях супругов, договорах, свидетельствах о праве на наследство, исполнительных надписях и других документах», - сообщили специалисты.

QR-кoд находится в правом нижнем углу листа в единственном экземпляре.

«На обратной стороне его быть не должно. Если документ состоит из нескольких листов, они скрепляются и нумеруются, а на сшивке проставляется склейка», - отметили эксперты.

Отсканировать код можно через бесплатный сервис на портале Федеральной нотариальной палаты. Напрямую через камеру телефона делать этого не стоит, так как вас может перенаправить на сайт-двойник.

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