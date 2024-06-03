Как правильно - «плебесцит» или «плебисцит»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Сегодня в связи с разными выборами и голосованиями часто звучит слово «плебисцит». Что оно означает и как его грамотно написать: плебЕсцит или плебИсцит?
Первая гласная Е, вторая, вызывающая ошибки, И. Правильно - плебИсцит.
Чтобы разобраться в значении, обратимся к истории слова. Оно восходит к латинскому plebs - буквально «простой народ».
Значение слова менялось: в Древнем Риме плебсом и плебеями назвали не рабов, а свободных людей, у которых, правда, в отличие от патрициев из благородных сословий, не было политических прав.
В Западной Европе средних веков так назвались широкие слои городской бедноты, а позже - вообще выходцы из низших сословий, простолюдины.
В современном языке прилагательное «плебейский» значит «грубый, вульгарный, примитивный», а со словами «плебс» и «плебей» нужно быть осторожным: они звучат презрительно и высокомерно по отношению к народу.
Совсем другая судьба у слова «плебисцит». Это юридический и общественно-политический термин. Родился от латинского plebiscitum, буквальном переводе - «решение народа». Поэтому сегодня всенародное обсуждение, голосование нередко заменяют латинским синонимом «плебисцит».
Будем говорить и писать грамотно!
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