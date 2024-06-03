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Ликбез

Как правильно - «плебесцит» или «плебисцит»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня в связи с разными выборами и голосованиями часто звучит слово «плебисцит». Что оно означает и как его грамотно написать: плебЕсцит или плебИсцит?

Первая гласная Е, вторая, вызывающая ошибки, И. Правильно - плебИсцит.

Чтобы разобраться в значении, обратимся к истории слова. Оно восходит к латинскому plebs - буквально «простой народ».

Значение слова менялось: в Древнем Риме плебсом и плебеями назвали не рабов, а свободных людей, у которых, правда, в отличие от патрициев из благородных сословий, не было политических прав.

В Западной Европе средних веков так назвались широкие слои городской бедноты, а позже - вообще выходцы из низших сословий, простолюдины.

В современном языке прилагательное «плебейский» значит «грубый, вульгарный, примитивный», а со словами «плебс» и «плебей» нужно быть осторожным: они звучат презрительно и высокомерно по отношению к народу.

Совсем другая судьба у слова «плебисцит». Это юридический и общественно-политический термин. Родился от латинского plebiscitum, буквальном переводе - «решение народа». Поэтому сегодня всенародное обсуждение, голосование нередко заменяют латинским синонимом «плебисцит».

Будем говорить и писать грамотно!

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