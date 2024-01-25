Как «серая» зарплата влияет на пенсию?

Вопрос от интернет-пользователя
Получаю зарплату «серой». Что будет с моей пенсией в старости?
Ответ специалиста
Стаж и пенсионные коэффициенты начисляются за счет официальной зарплаты. Страховые взносы уплачиваются с нее, объясняют специалисты портала госуслуг.
Неофициальный заработок не учитывается при начислении пенсии.
«Из-за «серой» работы после многолетнего труда стажа для страховой пенсии может не хватить - назначат только социальную», - отметили эксперты.
Чтобы узнать, сколько страховых взносов работодатель платит за сотрудника, нужно заказать выписку с лицевого счета.
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