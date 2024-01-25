Как «серая» зарплата влияет на пенсию?

25.01.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Получаю зарплату «серой». Что будет с моей пенсией в старости?

Ответ специалиста

Стаж и пенсионные коэффициенты начисляются за счет официальной зарплаты. Страховые взносы уплачиваются с нее, объясняют специалисты портала госуслуг.

Неофициальный заработок не учитывается при начислении пенсии.

«Из-за «серой» работы после многолетнего труда стажа для страховой пенсии может не хватить - назначат только социальную», - отметили эксперты.

Чтобы узнать, сколько страховых взносов работодатель платит за сотрудника, нужно заказать выписку с лицевого счета.