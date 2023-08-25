«Не по Сеньке шапка» - что это значит?

25.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: не по Сеньке шапка. О чем это и о каком Сеньке речь?

В старину на Руси не принято было появляться в публичных местах без головного убора. Мужчины обычно носили шапки, по которым легко было установить и происхождение, и статус владельцев.

Чем выше меховая шапка, тем важнее персона. Высота боярских шапок доходила до полуметра. Крестьяне надевали что попроще - из войлока или сукна. Но с непокрытой головой не ходил никто, поэтому слово вошло во многие пословицы и поговорки как символ положения человека в обществе, признания его заслуг.

Выражение «По Сеньке шапка, по Ереме колпак» означает «каждому честь - по заслугам». А если кто-то претендует на большее, чем заслуживает, то его осаждают: не по Сеньке шапка! «Сенька» в поговорке - пренебрежительное название любого простолюдина, крестьянина. Богатея назвали бы полным именем - Семен или Арсений.

История народа отражается в языке. Будем говорить грамотно.