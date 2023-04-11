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Ликбез

«На охоту ехать - собак кормить» - что это значит?

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Люди спешно собираются, времени в обрез, самые ответственные ворчат: «На охоту ехать - собак кормить». Что имеют в виду?

Когда-то охота была любимым развлечением богатых и необходимым промыслом бедных. И выражение родилось давным-давно в языке заядлых охотников.

Собаку берут с собой не только как верного друга, но и как главного помощника, который добычу почует, выследит и будет преследовать.

Охотники хорошо знают, как подготовить собак, и считают, что у сытых меньше охотничьего азарта. Кормить их нужно, но не до отвала и заранее. Если же сделать это в самый последний момент, то и собаки не проявят должной сноровки, и задержаться придется.

Вот и стали говорить неодобрительно: «На охоту ехать - собак кормить». С досадой и осуждением о том, что начинается не вовремя. Должно было быть сделано заранее, но отложено на последний момент.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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