Что означает слово «денонсировать»?

24.03.2023 | 20:00

В последнее время в средствах массовой информации часто звучит слово «денонсировать» - «денонсировали договор», например. Что это значит?

Слова «денонсировать» и «анонсировать» не просто созвучны - у них общие корень и основа значения. И «анонсировать», и «денонсировать» восходят к латинскому nuntius (в переводе - «известие, вестник»). Нунцием до сих пор называют дипломатического представителя Ватикана: он несет вести от папы римского.

Позже в французы от латинского корня произвели слово «анонс» (буквально - «извещение»). Теперь и в русском, и в других языках его понимают как «объявление».

Глагол «денонсировать» используется в дипломатическом языке, но его тоже легко заменить понятным даже неспециалистам. Он тоже означает «объявить», но уже о том, как что-то прекратило свое действие. Латинская приставка «де-» указывает на это, ведь она говорит об обратном действии, отмене. Если договор денонсирован, значит, его объявили недействительным.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.