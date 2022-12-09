09.12.2022 | 10:00

Новости в интернете обсуждают на форумах. Что такое форум?

Слово «форум» известно русскому языку с XIX века, а родилось гораздо раньше. Так древние римляне называли площадь, где была сосредоточена вся общественная жизнь города. На форум, чтобы обсудить важные события, собирались большие массы людей.

Прошли века, и слово расширило свое значение. Большие собрания, съезды, где обсуждаются важные проблемы, в Европе тоже стали называть форумами.

Сегодня там выступают ученые, политические деятели, представители разных общественных организаций. Так что форум - «площадь» в образном смысле, место для больших общественных дискуссий.

Когда появился интернет, он дал возможность выступать со своим мнением перед широкой аудиторией виртуально. Участники интернет-форумов обмениваются опытом, советуются, помогают друг другу и находят друзей.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.