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«Как обухом по голове» - что такое обух?

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Новость ударила как обухом по голове. Интересно, почему так говорят и что такое обух?

Обух - это тупая сторона острого орудия, топора например. Филологи говорят, что «обух» происходит от слова «ухо». Где же у топора ухо? Имеется в виду то отверстие в верхней части топора, в которое вставляется топорище.

Найдем в словаре Даля и примеры: обух сабли, косаря, топора, ножа. У него же обнаружим пословицы и поговорки: «Плетью обуха не перешибешь», «Слово не обух, от него люди гибнут», «Муха не боится обуха», «По сытому брюху хоть обухом».

Хотя и тупая сторона острого орудия, но тоже может нанести ущерб. Поэтому, вдруг узнав о неожиданности, поразившей, неприятной, человек восклицает: «Как обухом по голове!»

Будем говорить грамотно и выразительно!

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