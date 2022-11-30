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Кругозор повышают или расширяют?

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Мало знаешь - нужно, говорят, «повысить кругозор». Или расширить? Как правильно выразиться?

Сочетание «повысить кругозор» - распространенная ошибка. Избежать ее просто, достаточно задуматься, что такое кругозор.

Слово вошло в русскую речь с начала девятнадцатого века, а родилось как копия немецкого Gesichtskreis (круг видения). А немцы так перевели древнегреческое слово «горизонт», буквально - «предел, нечто, ограничивающее взор».

Так что кругозор - круг того, что видим, пространство, которое можно окинуть взором. Вряд ли кругозор можно повысить, а вот раздвинуть его границы, расширить - вполне.

Вот и говорят о начитанных, эрудированных, стремящихся к новым знаниям: у них широкий кругозор.

А если ограниченный, узкий кругозор - человек неинтересный, и видел мало, и знает тоже.

Расширим свой языковой кругозор и будем говорить грамотно.

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