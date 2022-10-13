Как правильно - «далО» или «дАло»?

13.10.2022 | 20:00

Спрашивают: и что это вам дало? Где правильное ударение в слове - «далО» или «дАло»?

Самые изменчивые нормы - ударение. Часто в одно время уживаются в языке два правильных варианта, например «далО» и «дАло».

У родственных слову «дать» глаголах с приставками тоже сегодня два нормативных правильных варианта в прошедшем времени: «Отдал» и «отдАл», «Отдали» и «отдАли», «Отдало» и «отдАло», а еще «сОздал» и «создАл», «сОздали» и «создАли», «сОздало» и «создАло».

В популярном глаголе «продать» - «прОдали» и «продАли», «прОдало» и «продАло».

Даже у глагола с двумя приставками «преподать» старший вариант нормы - «препОдал» (урок) и более современный - «преподАл». Все это - норма.

Только в женском роде прошедшего времени ударение - обязательно на окончании: «далА», «создалА», «отдалА», «продалА», и «преподалА».

Поэтому, чтобы не ошибиться, обязательно заглянем в словарь. И будем говорить грамотно.