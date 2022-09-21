Как мобилизованному платить по кредитам?

21.09.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У меня два кредита, все плачу по плану, просрочек нет. Но тут - новость от военкомата, что пора отдавать долг Родине, мобилизуют. Как гасить долг перед банком?

Ответ юриста

Военная служба не является законным основанием для кредитных послаблений, но у вас не должно возникнуть проблем с платежами. Во время своего обращения о частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что призванные получат статус, выплаты и все социальные гарантии, какие есть у контрактников.

Если самостоятельно у вас не получится отправить деньги банку, можно обратиться за помощью к родственникам или доверенным лицам.

Кроме того, есть вероятность отсрочки платежей. 21 сентября после обращения президента Центральный банк рекомендовал кредиторам пойти навстречу мобилизованным заемщикам, разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие.

Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Данное сообщение опубликовано на сайте Центрального банка.