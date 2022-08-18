ОбеспЕчение или обеспечЕние?

18.08.2022 | 10:00

Спрашивают: какое у вас обеспечение? Куда поставить ударение в слове «обеспечение»?

То, как говорят, как ставят ударение в словах, - показатель грамотной речи. Нормы меняются. Согласно современной, правильное ударение в слове - на корень: «обеспЕчение», причем в любом значении (обеспЕчение ресурсами, обеспЕчение безопасности).

Ударение в слове «обеспечение» и других, оканчивающихся на «-ие», обычно сохраняется на том же слоге, что и в глаголах, от которых они произошли. В существительных, от них образованных, ударение сохраняется там же: сосредотОчить - сосредотОчение, упрОчить - упрОчение, вЕдать - исповЕдание, обеспЕчить - обеспЕчение.

В этих книжных словах, которые обычно используются в официальной речи, к сожалению, часто допускают ошибки. Лучше запомнить: сосредотОчение, упрОчение, исповЕдание и обеспЕчение.

Будем следовать нормам ударения, чтобы говорить грамотно.