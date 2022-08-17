17.08.2022 | 10:00

Одна из самых популярных профессий сегодня - менеджер. Кто такой менеджер и чем он занимается?

Менеджер занимается менеджментом. Оба слова - новейшие заимствования из английского языка. А восходят они к латинскому manus (рука). Их языковые родственники - «манипуляция», «мануальный», «командировать» (буквально - «поручать»), «командировка» и «командир» (руководитель).

Французское commandeur ближе всего к английскому manager, то есть руководитель, организатор, управляющий.

Чем только не управляют сегодня менеджеры: есть менеджер по закупкам, а есть по продажам, по персоналу, по рекламе и много других. Секретарь превратился в офис-менеджера, а топ-менеджер - руководитель, управленец высшего звена, потому что top по-английски - «вершина, верхушка».

Все чаще русские слова «руководство», «управление» заменяют английским «менеджмент». Освоить эту науку, или искусство управлять, можно в высших учебных заведениях.

Будем внимательны к словам, чтобы ориентироваться в мире и говорить грамотно.