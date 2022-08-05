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«Бабушка надвое сказала» - о чем так говорят?

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«Бабушка надвое сказала» - о чем так говорят и почему?

«Разрезал, разделил, расколол надвое, на две части, пополам» - это в прямом смысле. А в переносном, немного устаревшем, разговорном, «надвое подумал, сказал, понял» - то есть с возможностью двоякого понимания чего-либо, так или иначе.

У русской поговорки несколько вариантов, необязательно упоминающих бабушку.

Например, Владимир Иванович Даль в своем знаменитом толковом словаре, вышедшем в середине XIX века, приводит такие: «Тетка Арина надвое говорила», «Баба ворожила, надвое положила», «Старуха надвое сказала».

А также разъясняющее этот двоякий смысл: «Бабка надвое сказала - либо сын, либо дочь».

И наконец: «Бабушка надвое сказала - либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет». «Бабушка» здесь - не просто и необязательно пожилая женщина. «Надвое» напишем слитно.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Бабушка надвое сказала»
Это о сроках строительства цирка в Пензе?

Имя: Гость
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