04.08.2022 | 20:00

Мы знаем, что первым человеком, который облетел Землю в 1961 году, был Юрий Алексеевич Гагарин, советский космонавт. А чем космонавт отличается от астронавта?

Космонавт и астронавт по сути одно и то же. В России человека, который управляет космическим кораблем, или члена его экипажа называют «космонавт». А в США, Великобритании, Франции и других странах - «астронавт».

Дело в языковой традиции. Когда в 60-е годы XX века люди наконец покорили космос, понадобились слова, чтобы их назвать. И такие слова сконструировали, сложив древнегреческие корни. Второй из них - «навт», nautes, буквально «плаватель».

В русском космонавт как будто плавает в космосе. Греческое kosmos значит «вселенная». В других языках тоже плавает, но между звездами. Ведь греческое astra означает «звезда».

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.