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Как правильно - дите или дитя?

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Резвится мое любимое дите. Или дитя? Как правильно?

Правильно, конечно, не «дите», а «дитя». Родилось слово в глубокой древности от того же корня, что и у глагола «доить». Его буквальное значение - «тот, кого вскармливают грудью, сосущий материнскую грудь, сосунок». Некоторые до старости не выходят из этого состояния и «доят» своих родителей.

А само слово постепенно устаревает. Уже давно подарило форму множественного числа «ребенку»: один - ребенок, двое и больше - дети.

Единственное число либо используется сегодня в высоком стиле и в иносказательном смысле: дитя природы, дитя своего времени, дитя улицы, - либо в просторечии, где оно вообще перестает склоняться (у дитя, с моим дитя), и это ошибка, или склоняется, но тоже неверно (пустите с дитем).

Как же правильно? С дитятей, отвечает словарь: у кого? - у дитяти; к кому? - к дитяте; о ком? - о дитяти.

Будем говорить и писать грамотно.

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