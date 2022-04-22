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Ликбез

Что такое ажиотаж?

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«Не люблю ажиотажа». А что такое ажиотаж и как написать это слово?

Французское слово обосновалось в русском давно, в начале XIX века. «Ажиотаж» - так оно пишется. Означает сильное волнение, возбужденное состояние, иногда искусственно вызванное возбуждение.

Сегодня именно последнее значение слова наиболее популярно. Однако сначала «ажиотаж» использовался, как правило, в том случае, когда речь шла о биржевых операциях. Например, словарь иностранных слов, вошедших в русский язык, 1907 года, объяснял: ажиотаж - биржевая игра, торговля ценными бумагами с целью получить прибыль. И уточнял: соединяется всегда с искусственным повышением или понижением ценности бумаг.

Впрочем, в XIX - начале XX века любое волнение и возбуждение могли назвать родственным словом «ажитация».

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.

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