ПриДти или приЙти?

05.04.2022 | 20:00

В письме спрашиваем: когда придти? Простое слово, а заставляет задуматься: может быть, «прийти»? Как грамотно написать?

«Придти» с буквой Д - ошибка; грамотно пишется с Й - «прийти». Слово, простое по значению, стало рекордсменом по ошибочному написанию.

Немудрено. У глагола «прийти» и его родственников постоянно чередуются в корне звуки и буквы: иДу, иДти, но приЙти.

Только в 1956 году некоторое единообразие установили нормы русской орфографии и пунктуации, принятые Академией наук СССР. Они обязательны для всех и сегодня.

Без приставки в этих глаголах пишется Д: иду, идешь и так далее.

После приставки в родственных глаголах появляется Й: войти и выйти, уйти, сойти, пройти, перейти, прийти.

Проверить грамотность можно будет во время Тотального диктанта 9 апреля. Регистрация - на сайте totaldict.ru/penza.