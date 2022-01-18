«Нет блюдцев» или «нет блюдец» - как правильно?

Накрываем на стол, вдруг видим - у чашек нет блюдцев. Или блюдец? Как правильно?
«Блюдцев» - ошибка. Правильно «блюдец». Существительных, которые оканчиваются на «це», немного: блюдце, полотенце, одеяльце, креслице, платьице и др.
Трудный для них падеж, где есть опасность ошибки, - родительный множественного числа. Если перед «це» стоит «и», то в таких словах нет окончания «ев». Все они кончаются на «иц»: много платьиц. Если перед «це» согласный звук, согласная буква или мягкий знак, норма колеблется и нужно запоминать актуальный, правильный на сегодня вариант.
Запомним: всегда оканчивается на «ец» в родительном множественного, например, полотенце - много полотенец, одеялец, зеркалец и блюдец.
А «болотца» и «оконца» - на «ев»: в доме много оконцев, в лесу - болотцев.
Всегда заглянем в словарь, чтобы соблюдать языковые нормы и говорить грамотно.
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