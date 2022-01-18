Ликбез

«Нет блюдцев» или «нет блюдец» - как правильно?

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Накрываем на стол, вдруг видим - у чашек нет блюдцев. Или блюдец? Как правильно?

«Блюдцев» - ошибка. Правильно «блюдец». Существительных, которые оканчиваются на «це», немного: блюдце, полотенце, одеяльце, креслице, платьице и др.

Трудный для них падеж, где есть опасность ошибки, - родительный множественного числа. Если перед «це» стоит «и», то в таких словах нет окончания «ев». Все они кончаются на «иц»: много платьиц. Если перед «це» согласный звук, согласная буква или мягкий знак, норма колеблется и нужно запоминать актуальный, правильный на сегодня вариант.

Запомним: всегда оканчивается на «ец» в родительном множественного, например, полотенце - много полотенец, одеялец, зеркалец и блюдец.

А «болотца» и «оконца» - на «ев»: в доме много оконцев, в лесу - болотцев.

Всегда заглянем в словарь, чтобы соблюдать языковые нормы и говорить грамотно.

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Гость||

ПИ сами по себе безграмотны.

Гость||

Ублюдцы!

Гость||

Гость писал(a):

Ублюдцы!
О! А ведь в этом случае будет много ублюдЦЕВ, а не много ублюдЕЦ, так ведь?

Гость||

- Как правильно —тся или —ться?

- А какое слово?

- Гаубица.))

Гость||

А как правильно - нет кочергов или нет кочерёжек? (от слова "Кочерга") ПИ точно не смогут дать ответ.

Гость||

Нет хурмов? Хурмей? Хурм?

Имя: Гость
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