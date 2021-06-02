Что значит «троллить»?

02.06.2021 | 14:35

Сегодня можно услышать: не обращай внимания, это тролль, он тебя троллит. Что означают эти слова и как грамотно написать их?

В прошлом веке были известны только тролли из скандинавской мифологии, но сегодня в обиходе - другие тролли. Они завелись в интернете, точнее в интернет-жаргоне, но вышли за его пределы.

Троллем теперь называют человека тоже злобного. Он скрывается под чужим именем, чтобы распространять ложные сведения, отпускает злые шутки и комментарии и разжигает конфликты. То есть троллит.

Считается, что эти слова образованы от английского troll - «блесна» (приманка для ловли рыбы). Новое сленговое образное значение - тоже «ловить», но на провокацию: поддевать, дразнить, подначивать, провоцировать, подстрекать, чтобы вывести из себя.

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.