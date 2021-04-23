Скрипя сердцем или скрепя сердце?

23.04.2021 | 12:03

Не хотели, но согласились - как говорится, скрипя сердцем. А может, скрепя сердце? Как правильно и что это значит?

Сегодня не только школьники, но и взрослые люди, бывает, говорят «согласились, скрипя сердцем». Сердце скрипит - образ интересный, но ошибочный. Не он лег в основу устойчивого оборота, который давно живет в языке.

Сердце, по общему представлению, - не только самый важный, жизненно необходимый орган, но и средоточие всех чувств и эмоций.

Поздравляем - так от всего сердца, переживаем - принимаем близко к сердцу. Если же не хочется что-то делать и переполняют негативные чувства, приходится сердце крепить, укреплять, скреплять, чтобы не дать чувствам вырваться наружу.

Именно так представляли в старину этот процесс, который и отразился в устойчивом обороте «скрепя сердце». От возмущения можно скрипеть зубами, но соглашаться вопреки желанию приходится только скрепя сердце.

Будем говорить грамотно и выразительно.