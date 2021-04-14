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Температура выше нуля... или ноля?

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Наконец установилась теплая погода, температура выше нуля. Или ноля? Как правильно - ноль или нуль?

Как захотим, так и скажем: варианты «ноль» и «нуль» равноправны, норма одобряет оба - правда, если они употребляются самостоятельно. Слово, как и многие научные термины, пришло в русский из немецкого во времена Петра I и восходит к латинскому nullus, что значит «никакой». А nullus (numerus) - буквально «никакое (число)».

В терминах, как правило, употребляется с У - абсолютный нуль. А о ничтожном человеке скажем, скорее, что он абсолютный ноль.

В устойчивых оборотах традиция закрепила разные произношения и написания слова: поезд приходит в ноль часов, стрижка наголо - под ноль, а не обращаем внимания на кого-то - ноль внимания ему.

А свести, привести к нулю можно не только математическое выражение, но и любое дело, чьи-то заслуги - попросту уничтожить. И считать начинаем с нуля до единицы, и дело начинаем, не имея опыта или заново - тоже с нуля.

Варианты слов помогут говорить и писать грамотно и выразительно.

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