Ликбез

Одно крыльцо, много...?

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Одно крыльцо, много... крыльцов? Или крылец? Как правильно?

Для начала разберемся, как родилось слово. Каждый знает, как выглядит крыльцо - это наружный настил перед входной дверью дома, со ступеньками или лесенкой, обычно с навесом.

Крыльцо выступает за пределы сооружения, находится на отлете, как будто крыло, и в этом - разгадка: оно и есть маленькое крыло, «крыльце». По крайней мере, предки увидели это сходство, за что и дали название.

Со временем, когда прямое и переносное значение разошлись, в слове «крыльце» изменилось место ударения, и оно превратилось в знакомое «крыльцо».

Во всех падежах множественного числа этого слова, кроме именительного и винительного (крЫльца), ударение закрепилось на окончании: много крылЕц, крыльцАм, крыльцАми, о крыльцАх.

Будем говорить и писать грамотно.

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