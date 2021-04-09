Одно крыльцо, много... крыльцов? Или крылец? Как правильно?
Для начала разберемся, как родилось слово. Каждый знает, как выглядит крыльцо - это наружный настил перед входной дверью дома, со ступеньками или лесенкой, обычно с навесом.
Крыльцо выступает за пределы сооружения, находится на отлете, как будто крыло, и в этом - разгадка: оно и есть маленькое крыло, «крыльце». По крайней мере, предки увидели это сходство, за что и дали название.
Со временем, когда прямое и переносное значение разошлись, в слове «крыльце» изменилось место ударения, и оно превратилось в знакомое «крыльцо».
Во всех падежах множественного числа этого слова, кроме именительного и винительного (крЫльца), ударение закрепилось на окончании: много крылЕц, крыльцАм, крыльцАми, о крыльцАх.
Будем говорить и писать грамотно.
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