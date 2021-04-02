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ГостиНый или гостиННый двор?

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В любом городе страны сегодня найдется магазин под названием «Гостиный двор». Сколько Н в слове «гостиный»?

В слове одно Н. Оно образовано от существительного «гость» с помощью служебной части - суффикса -н-.

Почему же торговый центр называется именно так? Ведь гость - это тот, кто пришел или приехал нас навестить, а не купить/продать что-то?

Слово «гость» используется во всех европейских языках, а родилось оно в глубокой древности. Времена были суровые, каждый посторонний мог оказаться врагом, и предки нашего слова «гость» означали «чужой, возможный враг». Латинское hostis значило «враг, неприятель», а его потомок французское слово l'hôte - уже «посетитель, постоялец». Отсюда же происходят всем известные слова «отель» (постоялый двор, гостиница) и «хостел».

В древней Руси гостем называли купца, который приехал именно с торговой целью. В гостином дворе торговали заезжие купцы (гости).

История слов отражается в языке. Будем говорить грамотно.

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