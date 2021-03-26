26.03.2021 | 13:32

Предупреждают с угрозой: не доводи меня до белого колена! Или до белого каления? Что это значит и как грамотно написать слово?

Каление (от глагола «калить, накаливать», проверить гласную «а» можно словом «накАл») – это процесс нагревания металла в огне. Сначала он становится красным, потом, когда температура повышается, желтым и, наконец, белым. Белое каление – это высшая точка нагрева.

Отсюда иносказательный смысл оборота: настолько рассердить, разозлить, что привести в состояние крайнего раздражения, гнева, бешенства, до потери самообладания.

Не колени белеют, а люди - от гнева: родители, когда возмущены непримерным поведением своих детей; учителя, преподаватели, когда их ученики, студенты прогуливают, опаздывают, не выполняют домашние задания. Вот и предупреждают: терпение кончается, не доводи до белого каления!

Будем говорить грамотно, образно и убедительно.