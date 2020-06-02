Опережение транспортного средства в одной полосе на железнодорожном переезде

02.06.2020 | 10:20

Вопрос от интернет-пользователя.

Желтый автобус и синий автомобиль движутся по улице Калинина в направлении центра. С улицы Гоголя поворачивает налево (в сторону района Кривозерье) зеленый автомобиль, водитель которого не видит синий автомобиль за медленно движущимся желтым автобусом.

1) Имеет ли право водитель синего автомобиля опередить автобус, если они находятся в одной полосе и он пересекает железнодорожный переезд?

2) Кто будет виноват в случае ДТП между зеленым автомобилем и синим?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

1) В данном случае водитель синего автомобиля, может выполнить маневр опережения автобуса.

2) В данной ситуации водитель зеленого автомобиля должен руководствоваться п. 13.9 ПДД РФ: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Виновность в ДТП определяется с учетом проведения всестороннего, объективного исследования каждой конкретной ситуации.