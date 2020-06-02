Сетевое издание|18+|Вторник|2 июн 2020|11:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Ликбез

Опережение транспортного средства в одной полосе на железнодорожном переезде

Печать

Вопрос от интернет-пользователя.

Желтый автобус и синий автомобиль движутся по улице Калинина в направлении центра. С улицы Гоголя поворачивает налево (в сторону района Кривозерье) зеленый автомобиль, водитель которого не видит синий автомобиль за медленно движущимся желтым автобусом.

1) Имеет ли право водитель синего автомобиля опередить автобус, если они находятся в одной полосе и он пересекает железнодорожный переезд?

2) Кто будет виноват в случае ДТП между зеленым автомобилем и синим?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

1) В данном случае водитель синего автомобиля, может выполнить маневр опережения автобуса.

2) В данной ситуации водитель зеленого автомобиля должен руководствоваться п. 13.9 ПДД РФ: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Виновность в ДТП определяется с учетом проведения всестороннего, объективного исследования каждой конкретной ситуации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте