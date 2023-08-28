На кладбище в Богословке разгулялись лошади

28.08.2023 | 10:40

Жителей села Богословка Пензенского района возмущает происходящее на кладбище. Вот уже несколько дней они замечают, как в местах захоронения пасутся лошади.

Проблему активно обсуждают в районном чате мессенджера Viber.

«Они привыкли туда ходить давно, кормятся там конфетами, печеньем со столов», - написал участник чата.

По словам местных жителей, лошадей намеренно выпускают на выгул на кладбище. После них посетители находят экскременты, сломанные надгробия, вытоптанные могилы.

Людей возмущает, что никто не решает проблему. «Я просто в ужасе [от того,] какой беспредел там! Куда смотрит наша администрация и когда примут меры к хозяину лошадей?» - высказалась сельчанка.

Ее точку зрения разделили другие. Они высказали мнение, что владелец животных знает, где те пасутся, но не препятствует происходящему.

«Просто подать заявление в суд на возмещение стоимости памятников», - предложила сельчанка.

Возможно, проблему решила бы ограда вокруг кладбища, однако ее нет.

«Я тоже удивился, что у кладбища нет забора. Сколько по области ездил, у всех есть забор, кривой, страшный, но есть. Ведь не только лошади могут зайти, обычно кабанчики творят жесть», - написал участник обсуждения.

Будут ли приняты какие-либо меры, чтобы изменить ситуацию, неизвестно. Официального ответа сельчанам не поступило.

«То собаки атакуют, то теперь от лошадей спасенья нет. Просто какое-то безвластие!» - подвела итог пользовательница.

Фото invite.viber.com, BesedkaБогословская.