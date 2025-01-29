Проблема бездорожья у детсада на Ладожской осталась нерешенной

29.01.2025 | 21:41

Пензенцы продолжают жаловаться на состояние дороги к детскому саду № 142 на улице Ладожской, 81. Проезжая часть в ямах. Водители сторонятся опасных мест и объезжают их по спортивной площадке.

«К центральному входу подойти невозможно. Сегодня несколько детей упали, некоторые угодили в лужу», - написала пензячка в телеграм-канале администрации города.

Она добавила, что проблема существует уже несколько лет и никак не решается.

«Писали во все инстанции о просьбе починить дорогу, отовсюду отписка, что денег на этот участок дороги в бюджет не заложено. Один раз только засыпали ямы ПГС (песчано-гравийной смесью. – Прим. ред.), а стало только хуже. Машины эту смесь развезли по всей дороге, от чего ямы стали еще больше. А сейчас машины начали ездить по газону возле спортивных тренажеров. Водители еще и огрызаются, когда им замечание делают», - пожаловалась женщина.

На обращение горожанки отреагировал представитель управления ЖКХ Пензы.

«Большое количество внутриквартальных дорог действительно имеет большой процент износа», - признал он. Обещания сделать ремонт в ответе не было.

В конце 2021 года пензенцы также жаловались, что разбитую дорогу на Ладожской, 81, водители объезжают по детской площадке. Администрация Октябрьского района решила закрыть ее от нарушителей. Чуть позже игровую зону оградили единственным столбиком.

Фото Ольги.