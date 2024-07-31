Пензячка: Свалка у Лесного поселка растет с каждым днем

31.07.2024 | 10:21

В районе Лесного поселка на окраине Пензы образовалась свалка. Фото и видео, на которых запечатлены груды отходов, опубликовала горожанка в местном телеграм-канале.

«Не понимаю, каким нужно быть человеком, чтобы вот так загадить лес», - написала она, уточнив место: дорога, ведущая к улице Молодогвардейской и двум озерам.

«Свалка разрастается с каждым днем все больше и больше. Машины заезжают и скидывают кучи мусора, вероятно, чтобы не платить за Чемодановскую свалку. Ну вы вообще люди или кто? Сегодня новая куча белого поролона, который там никогда не сгниет, еще вашим потомкам останется», - описала женщина ситуацию.

Она призвала администрацию Пензы принять меры к тем, кто выкидывает мусор в лесу, и ликвидировать свалку.

«Еще на озере стоят несколько огромных мешков с мусором который месяц, люди добрые собрали за другими недолюдьми. Мы обращались в администрацию за помощью с вывозом этого мусора, но каждый раз у них отговорки! Ждут, когда мешки начнут разлагаться, наверное», - добавила горожанка.

В 2023 году житель Пензы рассказал о грудах бытового мусора в лесу недалеко от села Старое Демкино Шемышейского района. Он предположил, что в ближайшем селе кто-то купил дом или стал наследником, после чего выбросил ненужные вещи.

Пензенец предложил способ найти мусорных беспредельщиков по регистрационным действиям с недвижимостью, однако идея осталась невостребованной. В мае 2024-го он обнаружил, что свалка никуда не исчезла, а вот «ассортимент обновился».