Сетевое издание|18+|Среда|31 июл 2024|13:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Глас народа

Пензячка: Свалка у Лесного поселка растет с каждым днем

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В районе Лесного поселка на окраине Пензы образовалась свалка. Фото и видео, на которых запечатлены груды отходов, опубликовала горожанка в местном телеграм-канале.

Пензячка: Свалка у Лесного поселка растет с каждым днем

«Не понимаю, каким нужно быть человеком, чтобы вот так загадить лес», - написала она, уточнив место: дорога, ведущая к улице Молодогвардейской и двум озерам.

Пензячка: Свалка у Лесного поселка растет с каждым днем

«Свалка разрастается с каждым днем все больше и больше. Машины заезжают и скидывают кучи мусора, вероятно, чтобы не платить за Чемодановскую свалку. Ну вы вообще люди или кто? Сегодня новая куча белого поролона, который там никогда не сгниет, еще вашим потомкам останется», - описала женщина ситуацию.

Пензячка: Свалка у Лесного поселка растет с каждым днем

Она призвала администрацию Пензы принять меры к тем, кто выкидывает мусор в лесу, и ликвидировать свалку.

«Еще на озере стоят несколько огромных мешков с мусором который месяц, люди добрые собрали за другими недолюдьми. Мы обращались в администрацию за помощью с вывозом этого мусора, но каждый раз у них отговорки! Ждут, когда мешки начнут разлагаться, наверное», - добавила горожанка.

В 2023 году житель Пензы рассказал о грудах бытового мусора в лесу недалеко от села Старое Демкино Шемышейского района. Он предположил, что в ближайшем селе кто-то купил дом или стал наследником, после чего выбросил ненужные вещи.

Пензенец предложил способ найти мусорных беспредельщиков по регистрационным действиям с недвижимостью, однако идея осталась невостребованной. В мае 2024-го он обнаружил, что свалка никуда не исчезла, а вот «ассортимент обновился».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте