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Глас народа

Водителей не устраивает реверсивный светофор на Ново-Терновской

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Жители Пензенского района, въезжающие в областной центр через улицу Ново-Терновскую, попросили изменить режим работы реверсивного светофора, установленного на время проведения реконструкции дороги.

«Хочу написать в очередной раз про обстановку на выезде из Засечного в сторону города. Выехали 30 минут назад из «Лукоморья», проехали метров 500 от силы, все стоит.

Светофор реверсивный работает, как обычно, с равным интервалом времени в обе стороны, хотя со стороны Пензы не так много машин едет в сторону Шемышейки, как наоборот», - отметила пользовательница, обратившаяся в редакцию «ПензаИнформ».

Женщина назвала ситуацию ужасной и попросила увеличить интервал движения со стороны Шемышейки. «Все просто обгоняют по встречке и встают в начало очереди», - пожаловалась она.

В рамках реконструкции дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино на первом отрезке длиной 300 метров заменили основание. Общая протяженность ремонтируемого участка - 1 км, проезжую часть здесь расширят до 4 полос (по 2 в обе стороны).

Также предусмотрено обустройство подземных коммуникаций и ливневой канализации. Кроме того, появятся регулируемый переход и новый остановочный павильон в районе ЖК «Семейный». Работы планируют закончить до конца декабря 2023 года.

«В этом году мы дойдем до перекрестка с улицей Алой. В планах идти до Засечного, в следующем году мы продолжим - до транспортно-пересадочного узла будем тянуть.

Если мы там запускаем троллейбусы, то по существующей дороге их не пустишь. Заранее приношу извинения, но с самолета или вертолета новую дорогу не опустишь на место», - предупредил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

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