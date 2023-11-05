Пензячки пожаловались, что им негде кормить детей

05.11.2023 | 16:35

Пензячки заявили о том, что в областном центре нет мест, чтобы покормить грудного малыша. Отсутствие комнат матери и ребенка возмутило женщин.

Проблему обсуждали в социальной сети «ВКонтакте».

«Выехали с ребенком погулять в центр и оказались в замешательстве. Нигде нет такой возможности, на автовокзале отказались пустить в комнату матери и ребенка даже за деньги, т. к. нет билета. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Почему в нашем большом городе ничего не предусмотрено для маленьких детей?» - гласит пост анонимной пользовательницы.

Она добавила, что на весь город существует лишь одна комната матери и ребенка. Помещение находится в ТРЦ «Коллаж».

С точкой зрения женщины согласились другие пензячки. Одна из них написала, что комната в «Коллаже» закрыта.

«Зато по телеку и в интернете спорят: этично или неэтично кормить ребенка при людях! Я согласна с автором поста. Несложно сделать комнату матери и ребенка в каждом большом торговом центре. На это должен обратить внимание Роспотребнадзор!» - поделилась мнением участница дискуссии.

«Комната «Мать и дитя» должна быть в каждом ТЦ и желательно несколько в здании! И гардероб в зимнее время было бы неплохо иметь в ТЦ. А то куртки в руках, надо еще одежду посмотреть, подобрать нужный размер, а если еще с детьми, то это вообще ад! Много хотим, мало получим», - написала другая пензячка.

«Став мамой, я тоже удивилась, что такого элементарного, как комната матери и ребенка, у нас единицы где. Грустно и обидно. Что-то говорят про поднятие рождаемости, а условия такие элементарные отсутствуют», - посетовала пользовательница.

Участники обсуждения предложили пензенским молодым матерям кормить ребенка на людях, прикрыв грудь пеленкой или шарфом. Однако идея вызвала протест у многих пензенцев. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что для этого процесса нужно специальное помещение.

На сообщения горожанок отреагировали власти. Так, им отвечал представитель Управления ЖКХ Пензы. Он рассказал об установке урн на улицах областного центра и обустройстве тротуаров для маломобильных групп граждан.

Ответа на вопрос, откроют ли в городе новые комнаты матери и ребенка, не поступило.